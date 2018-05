Sempre più sexy Scarlett Johansson: sul red carpet allestito a Los Angeles per la première mondiale del film Avengers: Infinity War, ha sfilato al fianco del nuovo fidanzato, Colin Jost, fasciata in uno splendido abito argentato con paillettes di Erdem, sandali Jimmy Choo e un beauty look dove a farla da padrone è stato un pixie castano scuro e un trucco coloratissimo e in tutto e per tutto in linea con le tendenze make-up dell’estate 2018.

Il diciannovesimo lungometraggio targato Marvel Studios, in cui l’attrice veste i panni di Natasha Romanoff alias Vedova Nera, ha conquistato il box office internazionale con un incasso di oltre 630 milioni di dollari. In Italia, dopo il record messo a segno in appena 24 ore di programmazione, il film continua a dominare il botteghino con un incasso di oltre 9 milioni di euro, confermandosi la miglior apertura MCU e la miglior apertura di aprile di sempre, oltre che il miglior opening del 2018.

Leggi anche: I look migliori della settimana e Il beauty look di Charlize Theron

Intanto, si fanno più insistenti i rumors di uno standalone che vedrà la Johansson impegnata in un prequel ambientato quindici anni dopo la caduta dell’Unione Sovietica, quando l’America diventa la nuova casa di Natasha Romanoff.

Scarlett Johansson ha esordito nel ruolo di Vedova Nera, in Iron Man 2 ed è poi comparsa in The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron e Captain America: Civil War. Tornerà in Avengers 4, in uscita il 3 maggio 2019 negli USA.

Volete copiare il suo make-up alla prima del blockbuster? Ecco quali prodotti usare e come.

Il beauty look di Scarlett Johansson: l’incarnato

Illuminante e blush sono i due indispensabili per replicare il make-up dell’attrice. Prima però, è consigliabile un primer, che uniformi la pelle e minimizzi le imperfezioni ed eventuali rossori. Sos Primer di Clarins è una base pensata per correggere il colore, si adatta alle esigenze di ogni carnagione ed esalta la naturale luminosità della pelle (30 euro circa).

Le Cushion Encre de Peau di Yves Saint Laurent è un fondotinta dalla texture “inchiostro” che regala il finish naturale di un fondotinta fluido associato alla facilità di utilizzo e alla praticità di un fondotinta compatto (54 euro circa).

Basta una goccia del Liquid Blush di Nars per accendere le guance con una nuova luce iridescente traslucida. La sua formula liquida offre una texture setosa che non appesantisce e fornisce una seconda finitura della pelle naturale (33 euro circa).

Tanti gli illuminanti disponibili in profumeria. Per un effetto luminoso e rosato, si consiglia Gold Rush di Benefit, da applicare sulle guance e sfumare verso l’alto. È impreziosito da “pepite d’oro” e ha un delizioso profumo agrumato, con note di vaniglia e di sandalo (36 euro).

Per fissare il make.up, un velo di cipria in polvere, come la Cipria Fissativa Mineral Veil di bareMineral, che dona un tocco finale trasparente a tutte le carnagioni e a ogni tipo di pelle: riduce la visibilità delle rughe, assorbe il sebo in eccesso e addolcisce l’incarnato, dona un finish impeccabile (19 euro).

Il beauty look di Scarlett Johansson: lo sguardo

Strepitoso il trucco viola scelto dalla star per enfatizzare i suoi occhi verdi. Sguardo intenso e luminoso grazie al bianco brillate negli angoli interni e un’ombra alata viola all’estremità esterna.

Perfetto il Diorshow On Stage Liner di Dior, l’eyeliner colorato con punta in feltro ultra-flessibile che crea con un solo gesto make-up spettacolari. Si stende dall’angolo esterno verso l’angolo interno.Di seguito, con l’occhio aperto, si prolunga il tratto verso l’esterno per intensificare lo sguardo (34 euro).

Tra gli ombretti, la palette Style Eye-Con No. 3 di Marc Jacobs contiene ombretti morbidi ed eleganti. Armonie cromatiche di scintillanti tonalità metallizzate, mat cremosi e madreperle cangianti (19 euro).

Generosa la passata di mascara, da scegliere secondo le proprie preferenze. Hypnôse Doll Eyes di Lancôme è un must have per ciglia allungate e sollevate. L’esclusivo applicatore a cono Lancôme distribuisce la quantità di prodotto ideale a ogni applicazione, anche sulle ciglia più interne dell’occhio. Stendere il mascara dalle radici alle punte delle ciglia con un movimento a zig-zag, per una copertura uniforme (33 euro circa).

Il beauty look di Scarlett Johansson: le labbra

Per completare il suo look, Scarlett ha indossato un rossetto color malva cremoso. Studded Kiss Crème di Kat Von D ha formula ultra confortevole e a lunga tenuta, assicura pigmentazione intensa, texture ultra cremosa e tenuta confortevole senza effetto materia (20 euro circa).