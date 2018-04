Dalla futura sposa Meghan Markle alla regina (anche di stile) Rania, i migliori look della settimana anche questa volta non arrivano solo dai red carpet.

In occasione del party esclusivo tenutosi a Roma a Villa Miani, l’attrice Sienna Miller ha sfoggiato un meraviglioso abito firmato Valentino che si aggiudica senza ombra di dubbio il best dressed degli ultimi giorni. Charlize Theron, avvistata spesso tra le celebrities più glam, ha puntato invece su una raffinata quanto estrosa creazione di Christian Dior…

E poi? Ecco la nostra consueta selezione dei migliori look della settimana.

Sienna Miller in Valentino

Al Formula E Gala Dinner a Villa Miani, lo scorso 14 aprile, l’attrice ha sfoggiato un abito romantico e scintillante griffato Valentino. A corredare il look, gioielli Bulgari e clutch Jimmy Choo. Perfetta.

Meghan Markle in tubino nero e clutch Gucci

Al ricevimento per Women’s Empowerment di giovedì 19 aprile, la futura sposa del principe Harry ha indossato un classico tubino nero della linea low cost Black Halo. Il tocco di classe? La mini clutch griffata Gucci e le pump Aquazzurra.

Rania di Giordania in Sara Battaglia

Tra i migliori look della settimana anche quello indossato dalla regina di stile (e di fatto) Rania, in occasione dell’incontro con il presidente austriaco Alexander Van der Bellen e la moglie Doris Schmidauer al Royal Hashemite Court in Giordania: una gonna a ruota firmata Sara Battaglia, abbinata a una semplice ma super chic camicia bianca.

Nicole Kidman in Michael Kors

Per la 53a edizione degli Academy of Country Music Awards di domenica 15 aprile la diva ha incantato i presenti con un abito in paillettes oro personalizzato della Michael Kors Collection.

Olivia Munn in Alberta Ferretti

Per festeggiare Eva Longoria, entrata nell’olimpo della Walk of Fame, Olivia Munn ha scelto un outfit griffato Alberta Ferretti Pre-Fall 2018: dettagli militari si fondono ad arte con linee super femminili in un mix decisamente azzeccato.

Charlize Theron in Christian Dior

Alla première di Tully, a Los Angeles, l’attrice ha scelto un maxi abito nero plissettato della collezione Autunno-Inverno 2018 di Christian Dior impreziosito da un’estrosa stampa a farfalla.