Sei sempre a dieta o attenta all’alimentazione, ma comunque ingrassi e non sai perché? In realtà un motivo, più o meno nascosto, c’è sempre. Potrebbe trattarsi di abitudini errate, di mancanza di movimento, ma anche di una predisposizione fisica o addirittura di una patologia.

Il più accreditato nell’indagare su questo tipo di problemi naturalmente è il dietologo o il nutrizionista. Il medico potrà non solo capire dove si sbaglia o se ci sono analisi da fare per approfondire la questione ma anche studiare una dieta equilibrata adatta alle esigenze di ciascuno, mirata al mantenimento o alla perdita di peso, in base ai diversi casi.

Nel frattempo, noi della redazione abbiamo stilato una breve lista delle possibili cause, le più comuni, che ti fanno ingrassare senza che tu riesca a capire perché.

