Il mondo della moda ne va matto: il tessuto jersey, infatti, è uno dei più usati e dei più versatili nel settore dell’abbigliamento. Non è un vero e proprio tessuto in quanto non è realizzato con telaio – e quindi con trama e ordito – ma è una stoffa creata a maglia a struttura rasata, elastica o a nido d’ape.

Originario dell’isola di Jersey nella Manica – da dove appunto prende il nome – alla fine del diciannovesimo secolo veniva utilizzato per l’abbigliamento dei pescatori. Ritenuto un materiale alquanto umile e poco adatto per il mondo della sartoria, fu nobilitato da Coco Chanel (nella foto in alto), che per prima lo ha utilizzato per alcune creazioni.

Caratteristiche e utilizzi