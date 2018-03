Grave incidente per l’ex tronista della trasmissione di Canale 5 “Uomini e donne” Karim Capuano, che venerdì sera si è scontrato con la sua automobile, una Smart sulla quale era a bordo anche un suo amico, contro un autobus della Cotral.

Secondo i rilevamenti effettuati dal nucleo radiomobile di Velletri subito dopo l’incidente, avvenuto al km 44 della via Appia mentre il volto noto si stava recando in un ristorante di Latina, Capuano sarebbe risultato positivo al test dell’alcol, riportando un valore di 1,5 ovvero ben tre volte superiore a quello consentito dalla legge.

Il trentaquattrenne è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Camillo di Roma dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata, a causa del grave ematoma cerebrale riportato mentre il passeggero, anch’egli in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Velletri.

Non è però la prima volta che Karim è nei guai a causa dell’alcol. Infatti, oltre alla denuncia scattata immediatamente dopo l’incidente, già nel 2008 Capuano fu arrestato per aver picchiato e cercato di rubare l’automobile a un tassista di Milano. La ragazzata, come venne definita dal lui stesso, gli costò allora 2 mila euro di multa e una condanna a un anno e sei mesi con la condizionale.