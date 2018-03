Kate Hudson e Matt Bellamy non sono sposati, il giallo del loro matrimonio era semplicemente una bolla di sapone. Ad affermarlo la madre della Hudson, l’attrice Goldie Hawn, che ha risposto al messaggio su Twitter di uno dei fan che le chiedeva notizie su una sua dichiarazione riportata dalla stampa in un’intervista.

Sembrava infatti che Goldie Hawn avesse utilizzato la parola “married”, ossia “sposati”, riferendosi alla figlia Kate Hudson, che tra l’altro da quest’estate ha un figlio a sua volta con il frontman dei Muse Matt Bellamy. L’intervista lasciava intendere che i due si fossero già sposati in gran segreto, anche perché in aria di fiori d’arancio da tempo. Ma non c’è stato nessun matrimonio clandestino.

Goldie Hawn ha twittato al suo fan che le chiedeva spiegazioni:

«Caro, un’altra volta ancora hanno rivoltato la verità a proprio piacimento. Non sono sposati.»

Proprio ieri Kate Hudson era stata fotografata mentre faceva shopping con il figlio, Bingham, a Londra, mentre di recente erano andati tutti in visita dalla nonna Goldie Hawn. Da qui le domande dell’intervistatore, le cui risposte da subito erano sembrate un po’ strane, e si era addirittura pensato a un lapsus dell’attrice, come si riferisse in realtà al precedente matrimonio della figlia con Chris Robinson, dal quale ha avuto un altro figlio, Rider, attualmente di 8 anni.

