La notizia ha ormai fatto il giro del mondo: Kate Middleton è diventata mamma per la terza volta. Il nuovo Royal Baby, di cui ancora non è stato reso noto il nome, è nato ieri, 23 aprile , alle 11 della mattina.

Come sempre accade, il mondo ha seguito in diretta i momenti cruciali del lieto evento: dalla sistemazione del cavalletto con l’annuncio davanti ai cancelli di Buckingham Palace all’arrivo dei fratellini George e Charlotte al St Mary’s hospital, fino alla prima foto ufficiale.

Ed eccola Kate a poche ore dal parto: sguardo raggiante e look, come sempre, impeccabile. Per l’occasione la duchessa di Cambridge ha scelto di indossare un abito rosso con colletto bianco in pizzo e la memoria collettiva è volata (quasi subito) a Lady D e al vestito molto simile indossato nella prima foto ufficiale dopo la nascita del Principe Harry.

L’abito di Kate, dalla linea svasata e dunque ideale per nascondere le naturali rotondità tipiche del post parto, è firmato Jenny Packam, la stessa stilista che la duchessa di Cambridge ha scelto anche per la nascita dei primi due bambini.

Anche l’abito azzurro a pois bianchi, indossato il 23 luglio 2013, in occasione dell’arrivo del principino George, era stato letto come un omaggio alla principessa Diana, ritratta con un vestito molto simile in una celebre immagine con in braccio il primogenito William appena nato.

Ma al di là dei velati omaggi a Lady D, bisogna dire che i look post parto di Kate sono sempre assolutamente tattici: linee morbide e leggermente svasate, lunghezza al ginocchio e tonalità pastello.

Merito del suo stile ormai universalmente noto, certo, ma anche di un team d’eccezione composto, tra gli altri, dalla fidata parrucchiera personale Amanda Cook Tucker e dalla personal stylist Natasha Archer, entrambe avvistate ieri mentre si apprestavano a “entrare in azione” per preparare Kate alla prima uscita ufficiale.

