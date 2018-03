Gli occhi del mondo sono ormai puntati su Kate Middleton e sull’imminente nascita del terzo Royal Baby: quello che però in molti forse non sanno è che la Duchessa di Cambridge, anche in quell’occasione, dovrà seguire un rigido protocollo reale. Secondo la tradizione della Royal Family inglese, infatti, ci sarebbero delle regole molto precise da rispettare al momento della nascita di un nuovo membro reale.

E se fino ad oggi William e Kate sembrano essersi attenuti scrupolosamente all’etichetta, fatta eccezione per pochissimi dettagli, solo tra poco scopriremo come si comporteranno i neo-genitori alla nascita del terzogenito, di cui ancora ad oggi non si conosce il sesso, né quale sarà il nome scelto.

Recentemente è stato il magazine The Sun a rivelare quelli che sono i punti fondamentali del protocollo reale riguardo alle nuove nascite.

Ecco allora le regole che Kate dovrebbe rispettare per l’arrivo del terzo Royal Baby.