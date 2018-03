Katy Perry e Russell Brand stanno divorziando in maniera amichevole. Se la loro inaspettata e improvvisa rottura alla fine del 2011 e le prime voci circolate facevano pensare che l’attore comico inglese fosse sul piede di guerra, adesso le cose sembrano essere cambiate e anche il padre della cantante non pare avercela con lui.

Katy Perry e Russell Brand, in attesa che il divorzio venga finalizzato il prossimo giugno, stanno quindi cercando di separarsi senza alimentare ulteriori drammi e Keith Hudson, il padre della popstar che è anche un pastore fondamentalista, nel corso di una nuova intervista ha riservato solo belle parole nei confronti dell’ex genero.

I genitori della Perry, Keith e Mary Hudson, entrambi ministri religiosi, hanno partecipato al 100esimo anniversario della compagnia alimentare di Patricia Bragg ad Anaheim, in California. Nell’occasione, il padre della cantante di “Part of Me” e “I Kissed a Girl” ha parlato con il magazine Us Weekly:

«Non ci sono cattivi sentimenti nei confronti di Russell. Giusto l’altro giorno ho ricevuto un suo messaggio. È un ragazzo davvero fantastico e intelligente.»

Il signor Hudson è stato interpellato inoltre al riguardo del presunto nuovo uomo di Katy Perry, il modello Baptiste Giabiconi, di cui è totalmente all’oscuro:

«Non so niente riguardo a questo ragazzo modello. Katy ora è in salute ed è felice.»

Fonte: UsMagazine