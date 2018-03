Se pensate che la sfida cinematografica più grande di Po, Vipera, Mantide, Scimmia, Gru e Tigre sarà quella di sconfiggere Lord Shen nel nuovo capitolo di “Kung Fu Panda” vi sbagliate di grosso: il sequel ha debuttato questo weekend in Cina suscitando diverse polemiche da parte dell’artista Zaho Bandi.

Secondo lo studioso, infatti, i riferimenti orientali inseriti nella pellicola non rappresentano le reali tradizioni popolari cinesi. Inoltre, il fatto che il film sia uscito lo stesso giorno del “Children’s Day“, la festa nazionale del bambino, non ha fatto altro che alimentare nuove discussioni:

“Questa festa deve rimanere innocente; non dobbiamo trasformarla in un’occasione per fare arricchire Hollywood”