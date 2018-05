L’Accademia L’Oréal di piazza Mignanelli a Roma protagonista di un nuovo fantastico pomeriggio dedicato alla bellezza: Amiche di Smalto, sotto la guida di Claudia Mammalella, ha organizzato un French Party – Beauté à porter con Carita Paris.

Deliziosi dolcetti, preparati da Patisserie Natalizi Catering 1921, abbinati a squisiti shot di succo di mela, ma anche tartine di salmone e fragole al cioccolato da innaffiare con ottimo prosecco, tutto a far da contorno alle tante chiacchiere al femminile sull’universo beauty, guidate dalle tante esperte di bellezza di Carita. A loro il compito di illustrare il concept di bellezza globale studiato dalle sorelle Rosy e Maria Carita, per la cura dei capelli, del viso e del corpo, e i nuovissimi prodotti per il viso.

Dai celebri trattamenti della Maison Carita in Rue du Fauborg Saint-Honoré a Parigi, a quelli per la beauty routine, con cosmetici cult come Fluide de beauté, ideale per il corpo e i capelli, l’innovativo dispositivo di bellezza My C.L.E. da utilizzare a casa, fino a Les Précis, nuova linea pensata per le esigenze delle donne moderne.

Tutte le invitate del French Party, poi, hanno potuto regalarsi la consulenza personalizzata di Antonio Pruno, famoso hair stylist della Capitale. Il suo salone a Roma, connotato da un’atmosfera chic e design, è un vero punto di riferimento per tutte le donne che amano vivere l’esperienza dell’hair styling come una consulenza di immagine personalizzata.

Per celebrare al meglio l’ideale di bellezza femminile, l’Hair Dresser ha realizzato per ognuna di loro un perfetto look in stile francese, secondo le ultime tendenze moda.

Les Précis di Carita: caratteristiche e come si usano

Quattro concentrati da utilizzare come soluzioni beauty mirate: Les Précis di Carita rappresentano l’ultima frontiera della Maison, pensata per le donne in carriera, sempre di fretta, divise tra la famiglia, il lavoro e le amiche.

Si tratta di una linea composta da 4 booster, ognuno con un risultato mirato a seconda delle esigenze.

Les Précis Rebond: formula concentrata per un effetto rimpolpante. A base di acido ialuronico e tripeptidi. Favorisce la produzione di acido ialuronico e collagene. Si applica prima di andare a dormire sulla pelle perfettamente detersa. Les Précis Texture: formula concentrata per affinare la texture della pelle. Con acido glicolico che è il più piccolo membro della famiglia degli AHA (alfa idrossi acidi) e biopeptidi che contribuiscono alla riduzione dell’inspessimento cutaneo. Les Précis Eclat: formula concentrata per un effetto luminosità. Con vitamina C – acido ascorbico e dipeptidi. L’acido ascorbico agisce sulla luminosità e sul colorito omogeno della pelle. È dimostrato che la vitamina C protegge le macromolecole dai danni ossidativi causati dall’esposizione ai raggi UV. La carnosina, un dipeptide naturale, ha un’efficacia anti-glicazione che contribuisce a mantenere la pelle radiosa e più giovane. Les Précis Lift: formula concentrata per un effetto tensore. Con Marine Glycopolymer – un glicopolimero di origine naturale, che riduce le rughe con un effetto immediato – e oligopeptidi che agiscono per migliorare la tonicità della pelle, rassodare e contrastare l’invecchiamento.

Si possono utilizzare quotidianamente come ritocco flash immediato o come programma di un mese per un effetto ancora più visibile. Ne bastano poche gocce in caso di necessità e la sua texture a base acquosa garantisce una rapida penetrazione. Perfetti da portare sempre nella borsa, per rinfrescare il proprio aspetto in qualsiasi momento della giornata, quando si è stanche.