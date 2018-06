Artigianale o industriale? L’eterno dilemma è questo quando si pensa alla migliore pasta italiana.

Simbolo indiscusso della cucina Made in Italy, nonché della dieta mediterranea, la pasta è infatti spesso al centro della nostra tavola: tuttavia, pur rimanendo i primi consumatori al mondo di pastasciutta, spesso non sappiamo come orientarci tra gli scaffali del supermercato.

Le differenze tra pasta artigianale e industriale sono infatti numerose e vanno dalla scelta degli ingredienti ai metodi di lavorazione che, ovviamente, finiscono per influire anche sui costi: basti pensare che il prezzo di 1 kg di pasta industriale si aggira intorno a 1,50 euro contro i quasi 6 euro di 1 kg di pasta artigianale.

Senza contare che in Italia sono numerosi i pastifici storici che hanno alla spalle una tradizione centenaria e che ancora oggi offrono sul mercato dei prodotti di assoluta qualità, esportati anche all’estero.

Leggi anche: 5 primi piatti sfiziosi | Primi piatti estivi: 7 ricette facili

Fermo restando che molto dipende dal gusto personale e dalle proprie preferenze in fatto di cottura e non solo, ecco allora una piccola classifica della migliore pasta italiana, artigianale e non.

La migliore pasta italiana artigianale

Masciarelli. Fondata a L’Aquila nel 1867 si tratta di una realtà artigianale storica. Tra i prodotti must, gli spaghetti alla chitarra preparati rispettando la tradizione e la genuinità degli ingredienti. Via Enopolio, 32 – Pratola Peligna, AQ 67035 Felicetti. Nato nel 1908 nel cuore delle Dolomiti, il pastificio punta da sempre sulle caratteristiche ambientali uniche, sfruttando l’acqua di sorgente per l’impasto e l’aria pura di montagna per l’essiccazione. Via Don Felicetti, 9, 38037 Predazzo TN Pastificio dei Campi. Siamo a Gragnano, in provincia di Napoli, dove è nato questo pastificio storico che al rispetto della tradizione unisce l’innovazione, anche nel packaging: ogni confezione, infatti, racconta 500 anni di storia della pasta, attraverso i volti dei suoi protagonisti. Via dei Campi, 50, 80054 Gragnano NA Gentile. Sempre a Gragnano, nel 1876 viene fondato il pastificio della famiglia Zampino. Il cuore è costituito dalla “Maccheroneria”, dove instancabilmente lavorano ancora oggi le “fusillare”. Via Pasquale Nastro, 67, 80054 Gragnano NA Cavalieri. A Maglie, in provincia di Lecce, nasce nel 1918 questo pastificio che ha ottenuto negli anni numerosi riconoscimenti, nazionali e internazionali. È stato infatti tra i primi a introdurre per l’essiccazione il “metodo Cirillo” che consente di asciugare la pasta in apposite stanze dotate di un radiatore e di un sistema di ventilazione. Via Giuseppe Garibaldi, 68, 73024 Maglie LE

La migliore pasta italiana industriale