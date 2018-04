Dimagrire velocemente ma anche depurare l’organismo dopo lo stress invernale? La scelta giusta, allora, è puntare su una dieta detox.

La primavera, infatti, come ogni cambio di stagione, è il momento ideale per liberare il corpo dalle tossine accumulate: una strategia giusta, non solo per tornare a sentirsi bene ma anche per smaltire i chili di troppo, spesso frutto di abitudini alimentari scorrette oltre che di gonfiori e ritenzione idrica.

Si è soliti sottovalutarlo, ma scorie e tossine si accumulano nell’organismo a causa di un’alimentazione basata su cibi grassi e zuccheri ma anche a causa dell’inquinamento, dello stress e, non ultimo, dei medicinali.

Ecco allora che la dieta detox sarà utilissima per depurare il corpo ma anche per ritrovare il peso forma e per contrastare i classici sintomi del cambio di stagione, come il senso di spossatezza, facendoci ritrovare energia e vitalità.

Bastano due sole settimane per disintossicarsi e per rimettersi in forma: in che modo?

Ecco il menu da seguire per una dieta detox amica della salute e della silhouette.

A digiuno . Di primo mattino e almeno un’ora prima di fare colazione, è bene bere due bicchieri di acqua con un cucchiaio di aceto di mele e un pizzico di bicarbonato. Le alternative depurative sono diverse: anche due bicchieri di acqua tiepida con il succo di mezzo limone è un’ottima soluzione.

. Di primo mattino e almeno un’ora prima di fare colazione, è bene bere due bicchieri di acqua con un cucchiaio di aceto di mele e un pizzico di bicarbonato. Le alternative depurative sono diverse: anche due bicchieri di acqua tiepida con il succo di mezzo limone è un’ottima soluzione. Colazione . Per il primo pasto della giornata, via libera a un frullato di frutta, mela e pera, con l’aggiunta di qualche ingrediente detox, come le foglie di sedano, lo zenzero oppure l’avocado. Il frullato può essere sorseggiato nell’arco di tutta la mattinata.

. Per il primo pasto della giornata, via libera a un mela e pera, con l’aggiunta di qualche ingrediente detox, come le foglie di sedano, lo zenzero oppure l’avocado. Il frullato può essere sorseggiato nell’arco di tutta la mattinata. Pranzo . A mezzogiorno si può puntare su un piatto di insalata accompagnato da un secondo proteico, come carne bianca (pollo o tacchino), pesce o legumi.

. A mezzogiorno si può puntare su un piatto di insalata accompagnato da un secondo proteico, come carne bianca (pollo o tacchino), pesce o legumi. Cena . Alla sera invece meglio prediligere verdura cotta al vapore con un uovo oppure con una porzione di formaggio fresco.

. Alla sera invece meglio prediligere verdura cotta al vapore con un uovo oppure con una porzione di formaggio fresco. Spuntini. Come snack durante il giorno è concessa della frutta fresca, mela o pera principalmente.

Oltre al menu ideale, è bene tenere a mente qualche piccola regola che può facilitare la riuscita della dieta. Ecco le principali:

bere acqua mezz’ora prima dei pasti così da ridurre il senso di fame a tavola;

così da ridurre il senso di fame a tavola; masticare bene ogni alimento;

ogni alimento; cercare di mangiare sempre senza fretta , in un ambiente rilassato e gradevole;

, in un ambiente rilassato e gradevole; tenere a portata di mano dei cibi spezza-fame strategici come frutta fresca, un frullato detox o della verdura cruda.

