Dieta e sport, il connubio perfetto per chi desidera perdere peso in modo sano e naturale, a patto però di scegliere i cibi giusti. L’alimentazione gioca infatti un ruolo decisivo se si vuole smaltire i chili di troppo facendo attività fisica: è infatti basilare assicurare all’organismo i giusti nutrienti per far fronte allo sforzo cui viene sottoposto.

Non solo, tra le regole base anche quella di evitare piatti particolarmente grassi o sostanziosi che rischierebbero di appesantire il corpo ma anche di vanificare ogni sacrificio.

Ecco allora alcune regole preliminari da seguire per riuscire a dimagrire andando in palestra

Bere molto . Reintegrare i liquidi è sempre importante, ancora di più quando si fa sport. Sarà necessario allora bere almeno due litri di acqua al giorno.

. Reintegrare i liquidi è sempre importante, ancora di più quando si fa sport. Sarà necessario allora bere almeno due litri di acqua al giorno. Dare ampio spazio a frutta e verdura ricordandosi però che la frutta va consumata lontano dai pasti, come spuntino, e che è meglio iniziare ogni pasto con un piatto di verdura.

ricordandosi però che la frutta va consumata lontano dai pasti, come spuntino, e che è meglio iniziare ogni pasto con un piatto di verdura. P rediligere un menu proteico , basato soprattutto su carne bianca e pesce.

, basato soprattutto su carne bianca e pesce. Scegliere carboidrati a basso indice glicemico e latticini a ridotto contenuto di grassi.

e Puntare, se necessario, su integratori di sali minerali.

Evitare dolci, alcolici o bevande zuccherate.

Il menu ideale per chi va in palestra

Lo schema alimentare per chi va in palestra dovrebbe prevedere tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) più due spuntini. L’ideale è allenarsi la mattina, a stomaco vuoto, concedendosi poi una ricca colazione. Se però non è possibile, è comunque importante seguire un menu giornaliero di questo tipo.