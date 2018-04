Una dieta senza pane e pasta? Anche se può sembrare un sacrificio durissimo può rappresentare una valida risorsa per dimagrire. Eliminare per un certo periodo dall’alimentazione i carboidrati, infatti, consente di perdere peso in modo veloce ed è quindi la scorciatoia ideale per chi è a caccia di una soluzione last minute.

Ciò detto, non bisogna dimenticare che questo tipo di regime alla lunga può avere delle ripercussioni sulla salute: rinunciare ai carboidrati porta infatti come diretta conseguenza l’assunzione di sole proteine che, in grandi quantità, possono finire per sovraccaricare fegato e reni.

Non solo, se è vero che una dieta senza carboidrati aiuta a perdere peso in fretta, altrettanto vero è che i chili persi in questo modo possono essere ripresi molto in fretta. Il consiglio dunque è di prestare sempre la massima attenzione prima di sottoporsi a un regime alimentare di questo tipo.

Rinunciando ai carboidrati cosa si può mangiare? Proteine, come dicevamo, ma anche frutta e verdura.

Ecco allora un esempio di menu da seguire.

Colazione

Per il primo pasto della giornata si può puntare su un bicchiere di latte di soia o parzialmente scremato oppure su uno yogurt magro. Niente biscotti né fette biscottate ma solo una porzione di frutta fresca.

Pranzo

A mezzogiorno si può scegliere tra questi abbinamenti:

Pollo o tacchino alla piastra con radicchio alla piastra;

fagioli lessi con zucchine grigliate;

filetto di vitello con insalata verde;

bresaola e verdure lesse;

frittata e insalata;

fesa di tacchino con pomodori.

Il tutto aggiungendo come condimento solo un filo di olio EVO.

Cena

Per la sera, invece, si possono prendere in considerazione questi piatti:

merluzzo al vapore con verdura lessa

orata al cartoccio con pomodorini

100 gr di ricotta di capra con melanzane grigliate

una porzione di lenticchie lesse

un piatto di zuppa di verdura e legumi

Spuntini

Nell’arco della giornata, a metà mattina o a metà pomeriggio, si possono tenere a portata di mano degli spuntini spezza fame, scegliendo tra: 10 gr di anacardi, oppure di arachidi o di mandorle. In alternativa uno yogurt magro.

