Eccoci di nuovo a parlare di decorazioni natalizie fai da te, e di piccoli e semplici tutorial alla portata di tutti che ci permetteranno di decorare la nostra casa per le feste in modo originale ed economico.

Questa è la volta di un alberello natalizio fatto interamente di carta. Il blog Just Like Martha ci propone questo simpatico tutorial eseguito utilizzando solamente un materiale, e cioè una vecchia rivista di carta. Con queste premesse non ci resta che andare a vedere in dettaglio di cosa si tratta.

Per fare il vostro albero di Natale di carta, prendete la vostra rivista e apritela alla prima pagina, poi prendete l’angolo in alto della pagina e piegatela verso l’interno, fino a che l’angolo non tocca il centro della pagina.

Successivamente dovete piegare la stessa pagina verso l’interno toccando di nuovo il centro.

Per completare il triangolo che simulerà la forma dell’albero di Natale, piegate verso l’altro l’angolino che sporgerà in basso alla pagina.

Procedete così fino a che non avete piegato tutte le pagine, copertina compresa, e il risultato sarà un piccolo alberello tridimensionale da posare dove vogliamo. Anche in questo caso abbiamo utilizzato un materiale di scarto e facilmente reperibile, creando una decorazione semplice ma di effetto.