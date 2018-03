Chef stellati, pasticcerie storiche e tanta tradizione: le colombe per la Pasqua 2018 promettono di soddisfare anche i palati più esigenti.

Come il panettone, anche la colomba è infatti un dolce tradizionale alle cui origini sono legate leggende millenarie. Secondo una di queste antiche storie, la soffice torta sarebbe nata durante il Regno Longobardo, quando l’imperatrice Teodolinda fece preparare, per alcuni suoi ospiti irlandesi, della pregiata selvaggina: gli invitati, però, a sorpresa, rifiutarono i succulenti piatti, perché in periodo di Quaresima. A risolvere la situazione pensò dunque San Colombano trasformando la carne in morbide colombe di pane.

Leggende a parte, oggi la colomba è “la chiusa” immancabile di qualsiasi pranzo di Pasqua e può essere scelta in numerose varianti, da acquistare in una delle tante storiche pasticcerie del Bel Paese ma anche online, con un semplice click.

Da quelle artigianali a quelle caratterizzate da accostamenti di gusto insoliti, ecco allora le migliori colombe per la Pasqua 2018.