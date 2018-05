Si fa presto a dire bio: in realtà i prodotti cosmetici naturali e biologici che superano la prova dell’INCI sono molto meno di quelli che si dichiarano tali. Sono tante, infatti, le marche che realizzano cosmetici “naturali” con meno dell’1% di ingredienti naturali, creme testate sugli animali, imballaggi difficili da riciclare.

A oggi, infatti, non esiste ancora un regolamento di legge obbligatorio che sancisca la definizione di cosmetico naturale e biologico. Per essere biologico un cosmetico deve avere almeno il 95% di ingredienti di origine biologica che devono essere ottenuti da raccolte fatte durante il periodo balsamico, il momento in cui ciascuna pianta presenta la più alta concentrazione di attivi funzionali, e in zone protette prive di pesticidi. Inoltre, biologico fa rima con ecologico: i cosmetici naturali sono attenti all’ambiente e rispettano un profilo etico: i flaconi e i pack sono realizzati con materiali biodegradabili, riciclabili ed eco-compatibili.

Eppure si tratta di un mercato in continua crescita: secondo gli ultimi dati di Cosmetica Italia, nel 2016 l’offerta di cosmetici in Italia ha coinvolto 3215 lanci e ha rappresentato il 48% dei consumi. Non solo, il fatturato green delle aziende italiane è stimato a 950 miliardi di euro, pari al 9% del fatturato cosmetico italiano.

I best of secondo la redazione? Ecco la lista delle 10 migliori marche di prodotti cosmetici naturali e biologici secondo Diredonna.

Leggi anche: Cosmetici bio: come riconoscerli | INCI: come si legge l’etichetta