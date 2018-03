Per avere una silhouette tonica senza fare dell’esercizio fisico è indispensabile una bacchetta magica: tuttavia le creme rassodanti corpo possono essere un valido aiuto a un’attività costante e regolare e ad un’alimentazione corretta ed equilibrata. Inoltre, sono ottime come cosmetico preventivo, poiché contrastano il rilassamento cutaneo idratando e nutrendo la pelle.

Perché siano efficaci serve costanza e pazienza: ricorrere a trattamenti d’urto last minute quando la prova costume si avvicina è abbastanza inutile. La buona notizia è che ne esistono, sia un farmacia che al supermercato, alcune ottime anche senza dover spendere un patrimonio e con un buon inci. Ecco la lista delle 9 creme rassodanti corpo low cost ed efficaci.

Leggi anche: Le migliori creme corpo profumate della primavera

1. Corpo Rassodante in.Primis

La combinazione di estratti di ippocastano e di gemme di faggio con attivi specifici come la caffeina e la teofillina migliora la circolazione favorendo il recupero della tonicità cutanea. Grazie alle ceramidi vegetali e all’olio di nocciolo di albicocca la pelle appare più compatta e soda (4 euro circa).

2. Balsamo Corpo Rassodante Argan & Dattero di Delidea

Ricca crema ad effetto rassodante e nutriente. Contiene olio bio di argan e dattero del deserto, entrambi dalle proprietà rigeneranti ed emollienti. Lascia la pelle tonica, soda e idratata, con un leggero profumo orientale (9 euro circa).

3. Latte Corpo Rassodante a Effetto Tensore di Lavera

Contiene un complesso di ingredienti rassodanti, come caffè, tè verde, uva e rosmarino che, insieme all’acido jaluronico, aiutano a rinforzare la struttura cutanea e rendere la pelle più soda ed elastica. Prodotto vegan, con ingredienti biologici di origine vegetale (7 euro circa).

4. BodyTonic Idratante di Garnier

La sua formula unisce a un’estratto d’alga marina, che stimola la sintesi di collagene per rinforzare la struttura della pelle, la phyto-caffeina, nota per le proprietà destoccanti. Tonifica immediatamente al profumo di agrumi e dalla texture latte-gel non grassa (4 euro circa).

5. Crema Rassodante Corpo di Nuxe

Crema ai petali di fiori di mandorlo e di arancio: svolge una duplice azione rassodante istantanea e anti-età. La sua consistenza deliziosa permette un massaggio mirato nelle zone più rilassate. Si assorbe rapidamente, lasciando la pelle più tonica, morbida e rassodata (28 euro circa).

6. Rosa Mosqueta Crema fluida di Weleda

Crema fluida dal delicato profumo di petali di rosa damascena. Dona tonicità e luminosità alla pelle. La preziosa formula con olio di Rosa Mosqueta e olio di Jojoba, provenienti da coltivazioni biologiche, contribuisce a levigare visibilmente la pelle, rendendola morbida ed elastica (20 euro circa).

7. Rilastil Hydrotenseur Crema Liftante

Un trattamento dalla texture ricca, cremosa e di rapido assorbimento, a effetto tensore e ridensificante e rassodante. Il suo potere liftante è particolarmente apprezzabile nel lungo periodo. La texture è più ricca e cremosa, rispetto al Siero, ma di rapido assorbimento (45 euro).

8. Nutri-Modeling di Filorga

Con l’obiettivo di restituire al corpo una pelle luminosa e vellutata e curve toniche e armoniose, Filorga ha rivolto la sua expertise anti-età al segmento bodycare, formulando nuovi trattamenti caratterizzati da concentrazioni elevate di principi attivi. La texture balsamo, arricchita con burro di karité e murumuru, a contatto con la pelle si trasforma in un olio da massaggio ultra-nutriente (44 euro circa).

9. Vegetall Cell di Alchimia Natura

Trattamento urto per adiposità e rilassamento cutaneo. Speciale per gambe gonfie, dona una piacevole sensazione di freschezza e leggerezza. Aiuta a drenare i liquidi che ristagnano nei tessuti, che sono causa di edemi, gonfiori e cellulite. Tonifica e rassoda la pelle, che risulterà liscia e vellutata (34 euro).