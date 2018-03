Il grande giorno, quello delle nozze tra il principe Harry e Meghan Markle è ormai sempre più vicino ed ora, a scandire il conto alla rovescia, arriva anche la pubblicazione delle partecipazioni di nozze.

I prestigiosi inviti sono stati mostrati da Kensington Palace, attraverso il profilo Instagram ufficiale, così come era stato, qualche giorno fa, anche per la wedding cake scelta dai due sposini.

“Gli inviti al matrimonio del principe Harry e della signora Meghan Markle, che si terranno al castello di Windsor il 19 maggio, sono stati rilasciati nel nome di sua altezza reale, il principe di Galles” – recita il royal post.

Gli ospiti, come già annunciato, sono invitati per la cerimonia alla St George’s Chapel, mentre per il ricevimento, all’ora di pranzo, nella St George’s Hall del Castello di Windsor, messa a disposizione da sua maestà la regina.

Gli inviti sono stati realizzati secondo la tradizione da Barnard & Westwood, raffinato e storico stampatore londinese che ha ricevuto la prestigiosa Royal Warrant, onorificenza conferita dalla Famiglia Reale britannica ad attività commerciali meritevoli: a caratterizzare le sublimi partecipazioni, lo stemma a tre piume del principe del Galles stampato, va da sé, in inchiostro dorato.

Ad oggi, invece, ancora non è trapelata nessuna indiscrezione su quella che sarà la corona indossata dall’ex attrice americana in occasione del royal wedding.

Leggi anche Principe Harry e Meghan Markle: no al contratto prematrimoniale | Meghan Markle, l’acconciatura per il matrimonio