Anche quest’anno, Corrado Augias intrattiene il pubblico delle 12.45 con la trasmissione “Le Storie“.

Il giornalista, classe 1935, è anche scrittore e conduttore televisivo di successo. Tra le sue trasmissioni più famose ricordiamo l’indimenticabile “Telefono giallo”, “Domino” e “Enigma”, che dovrebbe rientrare nel palinsesto estivo di Rai Tre.

“Le Storie” è uno spazio quotidiano che si occupa di temi d’attualità, cultura e politica, nel tentativo di mostrarci il nostro Paese che cambia. Augias ha costruito una trasmissione che solitamente si va a sviluppare intorno a due poltrone e a pochissimi collaboratori presenti nello studio.

Come lo stesso autore sostiene, lo scopo principale della trasmissione è solo quello di sviluppare “qualche ragionamento”. Sono davvero molti gli ospiti autorevoli che hanno preso parte al progetto: Umberto Eco, Luciano Canfora, Luis Sepulveda, Andrea Camilleri e Giulio Giorello.

Qualora l’orario di messa in onda della trasmissione non fosse compatibile con i vostri impegni, vi ricordiamo che sul sito Rai.tv vi è la possibilità di rivedere tutti gli episodi in streaming.