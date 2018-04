Anche se di stirpe reale, la suocera resta sempre la suocera, verrebbe da pensare osservando Letizia Ortiz in quelle immagini ormai passate alla storia della cronaca. Che tra la regina di Spagna e Sofia di Grecia, mamma di Felipe, non corresse buon sangue si vociferava spesso, ma tutto sembrava circoscritto all’ambito del puro pettegolezzo, senza che di fatto vi fosse mai stato un fondamento concreto.

Quello che però è accaduto il giorno di Pasqua lascia davvero poco all’immaginazione. La scena, ripresa all’insaputa dei protagonisti da un videoamatore e ormai diventata virale, si svolge fuori dalla cattedrale di Maiorca, dove la famiglia reale si era recata per trascorrere dei giorni di relax: Sofia di Grecia, davanti al fotografo ufficiale, si mette in posa con le nipotine Leonor e Sofia Jr ma quello che doveva essere solo un tenero scatto tra nonna e nipoti viene ostacolato in tutti i modi da Letizia Ortiz.

La regina, infatti, sembra cercare qualsiasi scusa per impedire la foto: prima passa davanti all’obiettivo, poi si sofferma a sistemare le mollette di Leonor e la tensione diventa tangibile quando la bambina, nervosa, allontana il braccio della nonna dalla sua spalla. A cercare di placare le acque, sembra intervenire, imbarazzato, Felipe, non particolarmente a suo agio tra mamma e moglie.

Certo il video andrebbe interpretato ma in Spagna è già diventato un caso nazionale che sembra riportare a galla i presunti, vecchi rancori tra Sofia di Grecia e quella nuora di estrazione borghese e divorziata che forse non ha mai accettato fino in fondo.

Da palazzo reale nessuna dichiarazione ufficiale ma in compenso, a rincarare la dose, arriva il tweet di Marie-Chantal di Grecia, moglie di un cugino di Felipe, che commenta l’accaduto scrivendo “nessuna nonna merita un trattamento così” e accusa Letizia Ortiz di aver mostrato “la sua vera natura“.

Mentre le immagini all’alterco rimbalzano da un tabloid all’altro, i dubbi restano molti e la vicenda non sembra ancora conclusa.

