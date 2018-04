Uno stile urban e romantico, fatto di dettagli brillanti e stampe coloratissime: è la collezione Primavera-Estate 2018 firmata Liu Jo. Dalla tuta con fantasia floreale ai jeans destroyed si passa agli accessori glam – come lo zainetto decorato con perle – capaci di esaltare anche i look più minimal e a jumpsuit con stampa floreale perfette per i primi giorni di caldo.

Ecco la selezione della nostra redazione con 10 pezzi must have della collezione Primavera-Estate 2018 di Liu Jo da comprare subito.

Abito lungo in lurex con spalline sottili (205 euro) Jeans Bottom Up Fly effetto destroyed con applicazione di perle (169 euro) Jumpsuit in raso ccon fantasia floreale (149 euro) Blusa in viscosa con inserti in pizzo e maniche a tre quarti (139 euro) Top in crêpe con paillettes all over (129 euro) Abito corto in crêpe de chine con stampa di papaveri (179 euro) Gonna lunga in crêpe con fantasia floreale e animalier (125 euro) Zaino in eco-pelle con applicazione di perle e borchie (119 euro) Sandali in pelle con applicazioni gioiello sul tacco (199 euro) Occhiali da sole cat-eye con perline applicate (145 euro)

