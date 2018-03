Peter Jackson annuncia il rilascio del full trailer de Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato.

Il lancio del trailer del primo film de Lo Hobbit avverrà mercoledì 19 settembre. Lo conferma lo stesso regista Peter Jackson in un video caricato su Facebook.

Il full trailer troverà collocazione proprio in questa settimana non per puro caso, ma per una scelta ben precisa: dal 17 al 23 settembre, infatti, cade la cosiddetta “settimana di Tolkien”, una celebrazione mondiale per i settantacinque anni dalla prima pubblicazione del romanzo Lo Hobbit.

Ma non finisce qui: è sempre Jackson a dire che il 22 settembre ricorre il compleanno dei due protagonisti de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli. Una buona occasione per festeggiare gli anni di Bilbo e Frodo Baggins.

Il full trailer in programma per mercoledì durerà circa due minuti e mezzo. La campagna pubblicitaria per questo nuovo kolossal fantasy è di grande respiro e abbraccia diversi metodi di comunicazione. Oltre alla settimana di Tolkien e al trailer – uno dei più classici metodi di diffusione di un film – è stata messa a disposizione su Apple Store l’applicazione riguardante il film, con un grandissimo numero di materiali da esplorare. Peter Jackson, nel suo comunicato, promette nuove sorprese: il regista ha confermato che da qui all’uscita del film (prevista per il 14 dicembre) la produzione condividerà con i fan altri contenuti speciali.

Fonte: BadTaste