Fissata la data del grande giorno, il passaggio successivo sarà partire alla scoperta delle location per matrimoni, nella speranza di trovare in poco tempo quella giusta. Spesso infatti l’esigenza è quella di riuscire a scovare un posto adatto per organizzare un ricevimento raffinato senza tuttavia dilapidare una fortuna.

Impossibile?

Niente affatto: alcune scelte tattiche permettono di trovare le perfette location per matrimoni che possano conciliare eleganza e low cost in modo semplice e funzionale. Primissima regola: cercarne una che disponga di un servizio cucina interno, così da evitare di aggiungere ai costi del catering anche quelli dell’affitto degli spazi.

Sono diversi infatti gli agriturismi country chic ma anche i casali di campagna che offrono questo tipo di soluzione.

Noi ne abbiamo trovati 5. Eccoli!

Agriturismo Sant’Alessandro – Lombardia

Per matrimoni in stile country chic, l’agriturismo è sempre la soluzione ideale. In questa struttura in provincia di Bergamo si può infatti organizzare un ricevimento elegante ma sobrio: a disposizione degli sposi, saloni interni e anche un ampio parco dove è possibile celebrare la cerimonia. La cucina è specializzata in piatti tipici regionali, curati in ogni dettaglio. Menu da 35 euro a persona

Albano Sant’Alessandro (Bergamo), Via Canini, 6.

Casa Nicolini – Piemonte

La location è insieme hotel e ristorante e può essere affittata anche per ricevimenti di nozze. All’interno uno spazio confortevole con un’ampia capienza e all’esterno un giardino con piscina che si fonde con il verde della campagna circostante. Il menu prevede ricette tradizionali a base di ingredienti locali, come funghi porcini e tartufo bianco, oltre ai vini tipici della regione, il Barolo e il Barbaresco. Menu da 58 euro

Barbaresco (Cuneo), Strada Nicolini Basso, 34

Agriturismo La Sapienza – Emilia Romagna

Nelle campagne ferraresi, un’altra incantevole location perfetta per organizzare un matrimonio elegante senza spendere una fortuna. L’agriturismo dispone di una grande piscina, un laghetto interno al parco e ampi spazi dove allestire il ricevimento in un’atmosfera romantica e rilassante. Il servizio di ristorazione interna si ispira alla tradizione ferrarese, proponendo menù curati e prelibati grazie a uno staff altamente qualificato. Menu da 40 euro.

Ferrara- Strada Statale 16 Adriatica km 92.5 44124

Agriturismo La Collina – Toscana

Ancora per nozze in stile country, raffinate ma non troppo dispendiose, un agriturismo immerso nel verde: all’interno una sala dallo stile rustico, proprio come nei tipici casali di campagna, e all’esterno un meravigliosi spazio all’aperto. Il menu è a base di piatti tipici della cucina toscana, con un’attenzione particolare ai cibi bio. Menu da 50 euro.

Pitigliano (Grosseto) – Strada Statale 74 Maremmana

Borgo degli Abeti – Lazio

Un antico casale immerso nella verde campagna della Tuscia che si trasforma in una location perfetta per un ricevimento di nozze. Le sale interne sono caratterizzate da archi in pietra e travi a vista e possono ospitare fino a 250 invitati. Il giardino vanta invece una scenografica fontana centrale, un antico fienile e una splendida piscina, circondata dal verde, ideale per l’aperitivo. Menu da 50 euro.

Ronciglione (Viterbo) – Strada provinciale Massarella, 1999