Tra i look più belli della settimana, neanche a dirlo, troviamo ancora Meghan Markle, neo Duchessa di Sussex. Dopo le nozze che hanno fatto sognare il mondo, per la sua prima uscita ufficiale, Meghan ha infatti sfoggiato con naturalezza un outfit impeccabile, con tanto di cappellino bon ton.

Leggi anche: Meghan e Harry il matrimonio dell’anno | Royal Wedding, le foto ufficiali di Kensington Palace

Red carpet d’eccezione anche in occasione del 2018 American Ballet Theatre Spring Gala, dove si sono distinte per l’eleganza Katie Holmes e Olivia Palermo.

E le altre celebrities? Ecco la nostra consueta selezione dei look più belli della settimana.

Meghan Markle in Goat Fashion e cappello Philip Treacy

Per celebrare il 70° compleanno del Principe Carlo, alla sua prima uscita ufficiale da neo Duchessa di Sussex, Meghan sceglie un look assolutamente bon ton: un abito sartoriale color crema con maniche in delicato chiffon, abbinato al cappello in nuance.

Katie Holmes in Zac Posen

Sul tappeto rosso del 2018 American Ballet Theatre Spring Gala l’attrice, ex moglie di Tom Cruise, incanta i fotografi con un abito destinato a fare tendenza: gonna a ruota, scollo a barchetta e ricamo floreale. Super chic la scelta degli accessori, come le décolletées color nude e la mini cluctch gioiello.

Claire Danes in Dolce & Gabbana

Al Vulture Festival l’attrice americana sceglie Dolce & Gabbana: un romantico abito con rose stampate dalla linea avvolgente, abbinato a pump rosa.

Anne Hathaway in Anna Sui

Per le strade di New York City, durante il tour promozionale di Ocean’s 8, l’attrice sfoggia un look elegante e sprint: una gonna dal taglio contemporaneo abbinata a blusa retro e scarpe giallo limone.

Olivia Palermo

La modella e style icon Olivia Palermo all’ABT Spring Gala 2018 ha indossato un elegante tailleur in velluto verde bosco.