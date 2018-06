Dalla sfilata di Christian Dior al red carpet tutto italiano dei Nastri d’Argento, tanti gli eventi che ci hanno permesso di ammirare i look più belli della settimana.

A New York, dove si è tenuto l’American Songbook Gala, a distinguersi dalle colleghe per eleganza e bellezza è stata l’attrice Nicole Kidman, in un luminosissimo outfit griffato Givenchy. A farle eco, nel front row della sfilata Dior Cruise 2019, la fashion blogger Chiara Ferragni, in un abito, ovviamente Dior, dai riflessi argento.

Tra le meglio vestite di questi ultimi giorni, però, anche qualche attrice italiana. Curiose? Ecco allora la nostra consueta selezione dei look più belli della settimana.

Nicole Kidman in Givenchy

In occasione dell’American Songbook Gala, a New York, l’attrice ha sfoggiato un abito scintillante della collezione Fall 2018 di Givenchy: elegantissima e contemporanea al tempo stesso.

Emilia Clarke in Zac Posen

Sul red carpet dello stesso evento si è distinta anche l’attrice britannica che ha invece puntato sul total black, scegliendo un abito due pezzi dalla linea scolpita e super chic della collezione Fall 2018 di Zac Posen.

Chiara Ferragni in Dior

Alla sfilata Dior Cruise 2019, nel front row presente anche la celebre fashion blogger italiana in un abbagliante abito argento. Sofisticata e glam come ormai “da tradizione”.

Alison Brie in Erdem

Alla presentazione della nuova stagione di Glow all’evento #NETFLIXFYSEE For Your Consideration a Los Angeles, l’attrice ha indossato quello che ormai si conferma un assoluto must di stagione: l’abito chemisier con stampa floreale. L’outfit, elegante e vagamente retrò, è firmato Erdem.

Matilda De Angelis in Prada

Sul red carpet tutto italiano dei Nastri d’Argento 2018, la giovane attrice ha indossato con disinvoltura un abito a stampa black & white griffato Prada, abbinato a sandali neri con plateau.

Kasia Smutniak in Alberta Ferretti

Stesso tappeto rosso per l’attrice di origini polacche che ha puntato invece su un look minimal chic firmato Alberta Ferretti con pantalone nero a sigaretta, top e sandali vertiginosi.