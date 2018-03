Madonna e Lady Gaga, la rivalità continua. Tra le due popstar nelle ultime settimane sembrava scesa la calma, ma ora Lady Ciccone è invece tornata alla carica. Durante una tappa del suo recente MDNA tour, ha infatti rivelato il motivo di tanta accesa competizione.

Madonna ha svelato il motivo per cui i rapporti con Lady Gaga si sono trasformati da amichevoli ad apertamente ostili. Secondo quanto ha raccontato nel corso di un suo concerto, pare infatti che la Germanotta abbia rifiutato un suo invito a cantare con lei.

Durante un concerto a St. Paul, in Minnesota, Madonna ha rivelato al pubblico la ragione della sua rivalità con Gaga:

«Ho i migliori fan del mondo intero. Quindi prendi questo, Lady Gaga! Sapete, l’ho invitata sul palco a cantare con me. Ma lei ha detto di no. Va bene. Sono già stata rifiutata prima.»

L’agente di Lady Gaga, interpellato dal The Huffington Post, ha rifiutato di commentare queste dichiarazioni. Per Gaga le polemiche e le rivalità quindi continuano: dopo le dichiarazioni poco gentili da lei rilasciate nei confronti di Adele e il video della band sudafricana Die Antwoord che l’ha presa di mira, ora la competizione è tornata con la sua rivale numero uno per il titolo di regina del pop.

Fonte: Huffington Post