Sempre più performanti, a lunga tenuta e curativi oltre che cosmetici: i prodotti make-up estate 2018 promettono davvero miracoli in fatto di bellezza e alcuni – bisogna ammetterlo – sono davvero delle bacchette magiche sempre pronte all’uso. Che sia un fondotinta capace di adattarsi a ogni tipo di carnagione o una palette che racchiude un’infinità di ombretti davvero glam, le case cosmetiche questa stagione sanno davvero strabiliare le beauty addicted.

Prendete appunti, perché la redazione è pronta a svelare i 5 migliori prodotti make-up 2018 secondo la redazione.

1. Les 9 Ombres Palette di Chanel

Una palette di nove ombretti che giocano con le consistenze e i colori in una gamma di tinte tenui e vivaci. Applicare in maniera uniforme sulla palpebra o come eyeliner alla base delle ciglia, da soli o miscelati gli uni agli altri. Le tinte chiare, nude o madreperlate illuminano e risaltano, mentre quelle più scure, dal marrone al blu petrolio, disegnano uno sguardo più intenso e misterioso (80 euro).

2. Dior Addict Lacquer Plump

L’inchiostro per labbra rimpolpante effetto lacca si attiva a contatto con le labbra. Qualche secondo dopo l’applicazione, il colore e la brillantezza emergono attraverso una pellicola ultra leggera. Perfetto ibrido tra make-up e trattamento, tinge le labbra come un inchiostro con colori a lunga tenuta: plumper e illuminante, dona un effetto volume, definisce le labbra e offre un’ottima idratazione (37 euro circa).

3. Blush liquido di Nars

Si stende facilmente sulla pelle per una luminosità duratura. Una sola erogazione offre la quantità perfetta per un colore dall’effetto naturale. Ideale per combinare texture diverse: va steso sopra al blush in polvere per un colore ad alto impatto, oppure applicato per primo regala un effetto soffuso. Con l’aggiunta di oli di Monoi e Tamano, noti per l’idratazione estrema e la resistenza (32 euro circa).

4. Shameless di Marc Jacobs Beauty

Il nuovo fondotinta di Marc Jacobs ha un filtro solare invisibile che uniforma l’incarnato in trasparenza, senza effetto grigio né flashback. La sua formula dura tutto il giorno e offre una coprenza media modulabile. È disponibile in 29 tonalità per adattarsi a tutte le carnagioni. Per un risultato impeccabile, utilizzare il pennello The Seamless, studiato appositamente (41 euro).

5. Killawatt Freestyle Highlighter di Fenty Beauty

La formula leggera e a lunga tenuta dell’illuminante di Fenty Beauty consente di illuminare l’incarnato anche dopo il calar del sole. Grazie alla sua gamma di tonalità in versione mono o duo si adatta a ogni carnagione. La texture ibrida, a metà strada tra crema e polvere, fonde istantaneamente sulla pelle e si applica senza sforzo. un must-have per illuminare viso, occhi, labbra e spalle (33 euro).