Il ritorno di Mara Venier con un programma tutto suo dovrà attendere. Infatti, sembra che le indiscrezioni su un possibile rientro in TV della procace presentatrice veneziana alla guida di “Ciak si canta” fossero infondate.

Le rivelazioni del settimanale “Diva e donna” parlavano chiaro: Mara Venier avrebbe spodestato Eleonora Daniele nella conduzione del varietà di Rai Uno, in partenza venerdì 19 febbraio.

Invece, è la stessa Venier, ai microfoni dell'”Alfonso Signorini Show“, in onda su Radio Montecarlo, a dichiarare la propria estraneità al progetto. Nulla di fatto, dunque, ed Eleonora Daniele si riappropria del posto che virtualmente le era stato scippato.

Ma la Venier non ha motivo di preoccuparsi. Secondo voci di corridoio, il direttore di Rai Uno, Mauro Mazza, ha in serbo qualcosa per il ritorno dell’ex signora della domenica.

Staremo a vedere. Intanto, per rinfrescarci la memoria, rivediamo la sigla di “Ciak si canta“.