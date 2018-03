Il mascara semipermanente non è certo una novità per le beauty addicted, ma nel mondo del make-up sta velocemente conquistando il favore di molte donne. Dura molto più di un normale prodotto, ha poche controindicazioni e un costo non particolarmente eccessivo: curiose di saperne di più? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Mascara semipermanente: cos’è,

Si tratta di una pasta nera da applicare sulle ciglia come i normali prodotti cosmetici, tuttavia la durata è decisamente superiore: resiste per circa 3 settimane, cioè fino a quando le ciglia non avranno subìto il completo ricambio.

Il mascara semipermanente può quindi essere considerato una via di mezzo tra il mascara di tutti i giorni e l’extension ciglia, un trattamento miracoloso per uno sguardo XXL che, però, ha un prezzo molto elevato e richiede un lungo tempo di applicazione.

Questo trattamento non curva e non allunga le ciglia: la pasta si limita semplicemente a rendere le ciglia più nere e leggermente più grosse.

Come si applica il mascara semipermanente

L’applicazione dovrebbe essere effettuata da una professionista, in modo da non rischiare inconvenienti (come sporcare la pelle o far cadere dei residui all’interno dell’occhio). L’intera durata è pari a 20/30 minuti.

Si deve applicare un apposito nastro adesivo nella parte inferiore dell’occhio, in modo da coprire le ciglia inferiori. In questo modo si evita che quest’ultime si attacchino alle ciglia superiori e al tempo stesso si riesce a coprire la zona sottostante l’occhio, così da non sporcarla.

Per tutta la fase successiva, occorre mantenere le palpebre chiuse, sia per il fastidio che può provocare il cerotto applicato sulle ciglia inferiori, sia per il rischio che il prodotto finisca all’interno dell’occhio.

A questo punto l’estetista provvederà a pettinare le ciglia; una volta che saranno ben separate, applicherà un primer.

Attraverso un piegaciglia a caldo si piegano poi le ciglia, in modo da donare loro una piacevole curvatura. Si passa infine all’applicazione del mascara vero e proprio.

Con un apposito strumento, il mascara viene poi steso su ogni singola ciglia, cercando di mantenerle ben separate tra loro.

Mascara semipermanente: prezzi

I costi per una seduta di mascara semipermanente professionale variano a seconda della città in cui viviamo e dal centro estetico a cui ci rivolgiamo. In media i prezzi vanno da 80 fino a 150 euro per una seduta di mascara semipermanente più sollevamento ciglia.

per una seduta di mascara semipermanente più sollevamento ciglia. Esistono in commercio tanti kit mascara semipermanente i cui costi variano in funzione del tipo di prodotto, della qualità e della marca: in media il prezzo si aggira dai 10 ai 30 euro.

Mascara semipermanente: vantaggi

La durata entra sicuramente tra i pregi: per 3 settimane non c’è bisogno di applicare altro mascara, resistente come è anche alla doccia, al mare e alla piscina.

È possibile applicare il proprio mascara al di sopra di quello semipermanente, così da accentuare l’effetto. L’importante è evitare l’utilizzo di struccanti oleosi e bifasici, che potrebbero compromettere la durata del mascara semipermanente.