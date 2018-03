La magia di un casale in aperta campagna e uno stile rustico ma raffinato: i matrimoni country chic negli ultimi anni stanno riscontrando un grande successo. Complici le tante dimore restaurate ad arte sul territorio nazionale che mettono a disposizione i propri esclusivi spazi per ricevimenti e cerimonie da sogno.

Rustici in pietra, casali con mattoni a vista e portici fioriti o tipiche masserie, possono allora diventare la cornice ideale per il grande giorno tra allestimenti all’insegna di uno stile rustico e con vista su paesaggi naturali tra i più suggestivi del bel paese.

Per chi è caccia di idee, ecco allora 5 location in Italia dove organizzare matrimoni country chic.

Antico Convento di Monte Pozzali – Toscana

Nel cuore della Maremma, che rappresenta uno dei più bei paesaggi italiani, sorge un antico convento oggi adibito a location per eventi. Un’antica struttura del XII secolo che mette a disposizione degli ospiti una cucina raffinata in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Tra i punti forti, l’ampio parco e la meravigliosa piscina.

Località Montepozzali, Massa Marittima (GR). Menu a partire da 80 euro a persona.

Antico Borgo della Certosa – Lombardia

Mattoni a vista, angoli fioriti e porticati suggestivi per una location adatta ai matrimoni country chic in Lombardia. L’ampio loggiato è a disposizione per l’aperitivo mentre il Salone delle Feste interno accoglie fino a 120 persone. Nel giardino è possibile allestire il buffet dei dessert oltre che organizzare un romantico taglio della torta. La cucina è affidata a società di banqueting e catering che cucinano sul posto utilizzando le attrezzature della location.

Viale Certosa 42, Certosa di Pavia. Affitto da 1.500 euro.

La corte – Piemonte

Nel suggestivo scenario tra le Langhe e il Monferrato, sorge una location perfetta per un matrimonio rustico e insieme raffinato. Oltre all’ampia veranda panoramica con vista sulle colline, la struttura possiede una piscina privata, vicino alla quale si potrà organizzare il taglio della torta, diversi saloni e aree all’aperto. A disposizione degli ospiti anche le camere private. All’interno è possibile organizzare anche la cerimonia.

Regione Quartino, Calamandrana, Asti. Menu da 60 euro a persona.

Masseria Protomastro – Puglia

Per chi invece sceglie la Puglia come regione dove sposarsi, l’ideale per un matrimonio country chic è puntare su una masseria originale. In questa struttura, a Gravina, tra papaveri e girasoli, è possibile organizzare un ricevimento con più di 300 invitati. L’ampio salone con travi in legno e il suggestivo parco circostante, potranno essere la cornice ideale per le nozze.

Contrada Aspro Piccolo, Gravina in Puglia (Bari). Menu a partire da 100 euro a persona.

L’antico Casale – Emilia Romagna

Un casale risalente alla fine del 1700 e restaurato di recente, mantenendo le caratteristiche tipiche dello stile romagnolo. Oltre al salone principale, all’ampio giardino e al portico, la struttura mette a disposizione degli sposi la “panchina dell’amore”. L’Antico Casale, vanta inoltre un ristorante interno con cucina tipica, dove mani esperte ancora tirano la sfoglia col mattarello secondo la tradizione.

Via Cannucceto, 10. Cesenatico (Forlì-Cesena). Menu da 60 euro a persona.