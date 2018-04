Addobbi per matrimonio. La questione può sembrare più complicata quando la cerimonia non è officiata in chiesa. Ma se in municipio la disposizione di decorazioni floreali e ornamenti è soggetta a qualche limitazione, quando la cornice scelta per il rito civile è uno spazio aperto, come un prato o una spiaggia, per gli addobbi non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.

L’importante, come sempre, è rispettare il tema e lo stile scelto per le nozze, stabilendo i dettagli con largo anticipo e possibilmente anche il budget a disposizione così da sapere su quali cifre si può contare per l’allestimento.

Ecco allora qualche idea ad hoc per scegliere al meglio gli addobbi per matrimonio civile.

In municipio . Capita spesso che nelle sale messe a disposizione dal Comune ci siano dei vincoli da rispettare per disporre addobbi e decorazioni varie. Questo non significa però che si debba rinunciare a pochi semplici dettagli d’atmosfera che possano conferire allo spazio la giusta allure. Si può pensare a una decorazione floreale con rose o magari calle o ancora ortensie, da disporre sul banco nuziale, mentre si può ricorrere a semplici nastri di raso per decorare le sedie degli ospiti. Un’idea in più? Addobbare il passaggio della sposa con dei petali di rosa per un effetto assolutamente suggestivo.

. Capita spesso che nelle sale messe a disposizione dal Comune ci siano dei vincoli da rispettare per disporre addobbi e decorazioni varie. Questo non significa però che si debba rinunciare a pochi semplici dettagli d’atmosfera che possano conferire allo spazio la giusta allure. Si può pensare a una decorazione floreale con rose o magari calle o ancora ortensie, da disporre sul banco nuziale, mentre si può ricorrere a semplici nastri di raso per decorare le sedie degli ospiti. Un’idea in più? Addobbare il passaggio della sposa con dei petali di rosa per un effetto assolutamente suggestivo. All’aperto. Se invece la cerimonia viene officiata all’aperto le soluzioni si moltiplicano. Strutture ad arco ricoperte di fiori freschi ma anche un gazebo decorato possono essere alternative di grande effetto. Alle decorazioni floreali, anche in questo caso, si potranno abbinare addobbi con nastri di seta o tulle ma non solo. Per un effetto scenografico, via libera anche a qualche oggetto particolare. Un vecchio carretto pieno di fiori o un baule vintage, possono diventare perfette decorazioni per un matrimonio in stile country chic. Mentre piccole lanterne da appendere ai rami degli alberi saranno la soluzione ideale per matrimoni nel bosco. Rito civile in spiaggia? Delle ceste, sapientemente disposte e stracolme di conchiglie e reti da pesca creeranno con poco la giusta atmosfera marittima. Per una cerimonia originale e allegra, invece, largo a divertenti palloncini nelle tonalità scelte per le nozze.

Leggi anche Location matrimonio economiche ed eleganti | Location matrimonio civile: idee classiche e originali

(Nella foto in alto: Elizabeth Taylor e Richard Burton, 1970)