A meno di due mesi dalle nozze dell’anno, quelle tra Meghan Markle e il principe Harry emerge un nuovo dettaglio “dal protocollo reale”, ancora non confermato seppur molto curioso.

Stando a quanto riportato da People, infatti, la famiglia di Meghan Markle, e in modo particolare suo padre Thomas, starebbe per ricevere lo stemma di famiglia, secondo una tradizione centenaria della Royal Family. L’antica usanza, infatti, impone che il blasone venga consegnato al padre della sposa prima di un matrimonio reale.

Lo stemma di famiglia, era infatti stato donato anche al papà di Kate una settimana prima che la figlia, oggi Duchessa di Cambridge, sposasse William. Nello stemma per la famiglia Middleton sono raffigurate tre ghiande, che rappresentano i tre figli – Kate, Pippa e James – e che sono allo stesso tempo un omaggio alla zona di residenza dei genitori di Kate, ovvero il West Berkshire, area ricchissima di querce. Al centro, risalta invece un gallone dorato, richiamo a mamma Carol, il cui cognome da nubile è Goldsmith. Non manca, naturalmente, il riferimento cromatico alla bandiera britannica.

Secondo la stessa tradizione, dopo il royal wedding, anche Kate e William ricevettero lo stemma coniugale: in questo caso, si trattava di due scudi separati che rappresentano rispettivamente marito e moglie, sorretti da un leone e da un unicorno, gli stessi soggetti che compaiono anche nello stemma reale del Regno Unito; nello scudo di William si nota anche una piccola conchiglia rossa, riferimento allo stemma della madre, la principessa Diana.

Riceverà anche Thomas Markle il blasonato tributo? E come sarà?

Ad oggi, in realtà, non c’è stata alcuna conferma né da parte di Kensington Palace, né dal College of Arms, istituzione britannica che rappresenta una delle poche autorità araldiche rimaste in Europa; tuttavia, essendo la Royal Family molto legata alla tradizione e all’osservanza del protocollo, c’è da scommettere che anche la famiglia Markle riceverà il suo “riconoscimento ufficiale”.

Con buona pace di chi ancora vorrebbe credere che la famiglia reale non abbia accettato di buon grado le origini della bella Meghan.

