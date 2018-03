Partecipazioni annunciate, wedding cake ormai svelata ed ora non resta da chiedersi chi sceglierà Meghan Markle come sua damigella d’onore. Per mesi si sono susseguiti rumors e indiscrezioni ma la questione resta ancora nel campo delle ipotesi perché ad oggi non vi è stata alcuna dichiarazione ufficiale.

In molti hanno vagheggiato che ad affiancare Meghan nel grande giorno potesse essere la futura cognata Kate Middleton: tuttavia, secondo quanto riferito a Entertainment Tonight da una fonte vicina alla famiglia reale, l’ex attrice di Suits sarebbe orientata a scegliere una persona all’interno della cerchia dei suoi amici più stretti, gli stessi, insomma, che Meghan Markle frequentava ancora prima di conoscere il suo principe “azzurro” Harry.

La duchessa di Cambridge e la futura sposa infatti si conoscono da troppo poco tempo e forse non sarebbe nemmeno questa l’unica spiegazione plausibile se non vedremo Kate Middleton nel ruolo di damigella d’onore. Secondo l’esperta di corte Marlene Koeing, infatti, Kate, in quanto futura regina d’Inghilterra, non avrebbe potuto accompagnare all’altare un’altra sposa reale, anche perché, da protocollo, il ruolo spetterebbe a una donna single.

Nel 2011 infatti, in occasione delle sue nozze con William, la stessa Kate Middleton scelse la sorella Pippa che, complice un indimenticabile e sinuoso abito, finì col passare alla storia come una delle damigelle più sensuali di sempre.

E dunque, chi affiancherà Meghan nel suo giorno più bello?

Secondo rumors insistenti si tratterebbe della sua migliore amica, Jessica Murloney, che avrebbe avuto un ruolo importante anche agli inizi della love story con Harry, quando la coppia doveva cioè sfuggire dai paparazzi per mantenere segreta la relazione nascente.

Sempre secondo indiscrezioni, la damigella d’onore sarebbe stata scelta dall’ex attrice americana già a gennaio ma in assoluta segretezza. Insomma, a quanto pare, la conferma ufficiale arriverà solo il 19 maggio, quando Meghan Markle e Harry d’Inghilterra convoleranno a nozze.