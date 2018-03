Meghan Markle non è ancora la moglie del principe Harry eppure sembra essersi guadagnata un ruolo da vera protagonista, confermato ieri al suo primo evento ufficiale. Invitata dalla Famiglia Reale alle celebrazioni per il Commonwealth Day, l’attrice americana è riuscita infatti a rubare la scena persino alla futura cognata Kate Middleton, da tempo riconosciuta come un’indiscussa icona di stile.

Cappotto bianco dalla linea essenziale, abbinato a un cappellino alla francese e a un abito blu navy, il look di Meghan Markle è risultato assolutamente perfetto, anche per la disinvoltura con cui l’ex protagonista di Suits, ha saputo indossarlo, sfoggiando il suo bellissimo sorriso e fermandosi a salutare i sudditi. Insieme al fidanzato Harry, all’ingresso di Westminster Abbey, è riuscita così a conquistare i flash dei fotografi e tutti i presenti che hanno acclamato la coppia con urla e grida.

La presenza dell’ex attrice statunitense alle celebrazioni ufficiali del Commonwealth Day, evento tradizionale e di grande importanza per la Royal Family, non è passata inosservata anche per la portata del tutto eccezionale dal punto di vista del rigido protocollo reale: Meghan Markle è stata infatti invitata dalla Regina Elisabetta a prendere parte alla cerimonia pur non essendo ancora ufficialmente sposata con Harry d’Inghilterra.

Persino la duchessa di Cambridge, infatti, a suo tempo, aveva dovuto aspettare il matrimonio con il principe William prima di presenziare ai festeggiamenti per il Commonwealth Day. Che l’impavida Meghan stia forse riuscendo a superare la fama dell’impeccabile Kate?

Forse è presto per dirlo: non resta che aspettare la prossima uscita ufficiale, nonché l’attesissimo giorno del Royal Wedding.