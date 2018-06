Dopo le nozze da favola che hanno conquistato il mondo intero, Meghan Markle colpisce ancora, è proprio il caso di dirlo. La neo duchessa di Sussex che lo scorso 19 maggio ha sposato il principe Harry, sembra davvero essere riuscita a conquistarsi i favori di Queen Elizabeth: secondo quanto riportato da diversi magazine britannici, infatti, la regina avrebbe concesso a Meghan un privilegio solitamente riservato solo ai membri senior della famiglia.

Di cosa si tratta? Della possibilità di salire a bordo del Royal Train, l’esclusivo treno che la Regina utilizza per i suoi spostamenti: giovedì 7 giugno, infatti, sul convoglio diretto a Cheshire, che conta 9 carrozze deluxe chiamate “saloon”, salirà anche, eccezionalmente, la neo sposina.

La notizia ha davvero del sorprendente se si considera che questo tipo di privilegio non è mai stato concesso nemmeno a William e Kate: sono in tanti dunque a pensare che The Queen, attraverso questo gesto, abbia deciso di rendere nota la sua simpatia per Meghan Markle.

E così l’ex attrice di Suits, avrà la possibilità di viaggiare nel lussuoso treno fatto costruire negli anni 40 dell’Ottocento dalla Regina Vittoria: un capolavoro di design, fatto di dettagli raffinati, comfort e lusso estremo. Il convoglio vanta persino una sala da pranzo con ben 12 sedute ma, va da sé, è la suite della regina la location più esclusiva: la carrozza, lunga 2 metri, è stata fatta riarredare negli anni Settanta e vanta tappeti sfarzosi sul pavimento e suggestivi dipinti di paesaggi sulle pareti.

Insomma, un altro (buon) motivo per invidiare la bella Meghan!

