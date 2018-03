Melissa, il brand che ha eletto la plastica come materiale prediletto per la creazione di scarpe, sta per aprire il primo store monomarca italiano. Come prima città del Bel Paese il marchio brasiliano ha scelto Milano, capitale della {#moda} tricolore, che a partire dal prossimo 14 dicembre ospiterà in via Tortona 12 un negozio di ben 80 m² in cui trovare l’intera gamma di calzature del brand, proprio accanto allo showroom dedicato ai professionisti del settore.

{#Scarpe} innovative in un allestimento altrettanto innovativo, realizzato dall’architetto Virginia Fabri e che ha come titolo “A tape’s course at an exhibition art”: decisamente il luogo adatto per presentare anche la nuova capsule collection di Gareth Pugh, lo stilista inglese noto in tutto il mondo per le sue collezioni sopra le righe. Oltre ai due modelli creati dal fashion designer, gli amanti delle scarpe in PVC di {#Melissa} potranno toccare con mano anche altre due interessantissime collezioni: una collezione realizzata insieme al giovane talento della moda Jason Wu e una serie completamente dedicata ai villain in gonnella di casa Disney.

Oltre che per gli estrosi e divertenti modelli completamente completamente riciclabili, il brand Melissa è salito alla ribalta grazie all’importante collaborazione insieme a Vivienne Westwood, eclettica e iconica stilista inglese. Una gioia dunque per tutte le fan del marchio, stravaganti e fuori dagli schemi proprio come la nuova testimonial Lily Cole, modella e attrice che ha prestato il volto – e i piedi – per la nuova campagna pubblicitaria dello stile made in sudamerica.