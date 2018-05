Una collezione ispirata ai dolci doni della natura ma anche alle atmosfere fiabesche: è così che Mia Bu Milano immagina la Primavera-Estate 2018 dei più piccoli.

Il canto dei campanelli infatti è il nome della collezione e quello della fiaba che l’ha ispirata: una dolce storia di amicizia allegata ad ogni capo, con un leaflet da leggere e colorare. Protagonista un gruppo di amici, tra cui un leone, un drago e l’usignolo mascotte del brand, alle prese con un campo di miglio dorato da far germogliare.

Oltre all’allure fiabesca, gli abitini della collezione Mia Bu Milano presentano un attento richiamo alla natura dato dalla scelta di tessuti come il puro cotone e il cotone organico, ma anche dalla definizione di linee morbide per correre e giocare e dalle fantasie multicolore come l’arcobaleno, impreziosite da un divertente tocco mix and match.

Non solo, le stampe con i personaggi della fiaba delle t-shirt sono fatte a mano su tavoli da stampa, esclusivamente con coloranti a base d’acqua.

Abiti, short, pantaloni e camicie dallo stile poetico e in grado di richiamare quell’attenzione sartoriale tutta italiana, per una collezione 0-6 anni perfetta sia in città che in vacanza.

Oltre alla fiaba allegata da leggere e colorare, gli abiti proposti da Mia Bu Milano per la nuova stagione nascondono altre dolci sorprese: i vestitini dei più piccoli hanno infatti un campanello che può essere appeso alla culla o al seggiolone per ricordare il suono delle farfalle, mentre quelli per i più grandi includono un sacchetto di semi di miglio che i bimbi potranno piantare a casa proprio come i personaggi della storia.

Anche costumini per le vacanze al mare o per i primi tuffi in piscina sono confezionati in scatoline di metallo, perfette per tenere in ordine i pennarelli e tutte da collezionare.