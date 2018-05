Stampe floreali, linee essenziali e qualche voce fuori dal coro: tra i migliori look della settimana sono stati sicuramente questi i trend da tenere d’occhio.

Premiata con la prestigiosa stella sulla Walk of Fame, l’attrice Zoe Saldana ha puntato tutto su uno stile minimal ma impeccabile, scegliendo un abito dalla linea scivolata firmato Miu Miu. Agli antipodi, ma comunque glam, il look sfoggiato da Diane Kruger che ha invece indossato un abito di Valentino caratterizzato da un maxi volume e da stampe floreali su fondo nero.

Per chi si fosse persa qualcosa, ecco allora la nostra consueta selezione dei migliori look della settimana.

Zoe Saldana in Miu Miu

Per la sua consacrazione sulla Walk of Fame di Hollywood, l’attrice di Avengers: Infinity War, ha puntato su un abito dal taglio semplice ma super chic firmato Miu Miu. Perfetti i sandali coordinati.

Diane Kruger in Valentino

In occasione della cerimonia di premiazione dei Lola Awards, l’attrice tedesca ha indossato un sontuoso abito stile impero della collezione Fall 2018 di Valentino: maxi stampa floreale su fondo nero.

Maddie Hasson in Red Valentino

Stampa floreale e gonna plissettata per l’abito scelto invece da Maddie Hasson e griffato Red Valentino. Un look sofisticato e molto chic, perfetto per l’occasione: il Marie Claire’s 2018 Fresh Faces Party.

Heidi Klum in Sally la Pointe

Sul red carpet del Summer Press Day di NBCUniversal, l’eclettica e super famosa modella Heidi Klum ha puntato su un completo camicia-pantaloni a gamba larga, impreziosito da paillettes argento e firmato Sally LaPointe.

Jenna Dewan in Reem Acra

Sullo stesso red carpet, l’attrice americana ha invece puntato per un look super femminile molto glam: un abito rosso dalla linea asimmetrica griffato Reem Acra. Chic e minimal al tempo stesso.