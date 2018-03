Non solo red carpet: i migliori look della settimana arrivano, questa volta, anche da importanti occasioni ufficiali, nonché da ospitate in tv. Lo scettro della più elegante va infatti a una regina di stile (e di fatto), Letizia Ortiz, che in occasione dell’incontro ufficiale con la squadra spagnola olimpica ha incantato i presenti con un look red & white super chic e davvero tattico: il rosso e il bianco sono infatti i colori del Team.

Protagonista della settimana anche Miriam Leone, vera Gucci-addicted che, ospite nel programma tv di Fabio Fazio, ha puntato su un sofisticato abito midi in velluto verde firmato dalla maison fiorentina.

Le altre? Eccole, nella nostra consueta selezione dei migliori look della settimana.

Letizia Ortiz in Carolina Herrera

La regina di Spagna, insieme al marito Felipe, ha accolto a Palazzo della Zarzuela il team spagnolo delle Olimpiadi Invernali 2018. Per l’occasione ha puntato su una gonna a fiori firmata Carolina Herrera e abbinata a un semplice dolcevita bianco e ad un paio di stivali cuissardes rossi con tacco. Letizia Ortiz, che è ormai conosciuta come una vera icona di stile, aveva già sfoggiato la stessa gonna in un’altra occasione ufficiale, a dicembre. Anche per questo merita il nostro plauso.

Alicia Vikander in Louis Vuitton

Alla première europea di Tomb Raider l’attrice ha scelto un raffinato long dress a motivi floreali firmato Louis Vuitton abbinato a una parure di gioielli, orecchini-bracciale-anello, di Dauphin. Elegantissima.

Charlize Theron in Christian Dior

Si può essere femminili e super sexy anche in tailleur? A guardare Charlize Theron durante la première di Gringo verrebbe proprio da rispondere “assolutamente sì”. Il completo bianco di taglio mannish era firmato Christian Dior Haute Couture.

Charlotte Casiraghi in Saint Laurent

Poco più di una settimana fa, in occasione dei César Awards, Charlotte di Monaco si è presentata sul red carpet accompagnata da Dimitri Rassam che, a quanto pare, presto sarà suo marito. La principessina (di stile) ha indossato un mini dress in paillettes della collezione Autunno-Inverno 2018/19 di Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Miriam Leone in Gucci

Ospite della trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa, l’attrice siciliana ha sfoggiato un sofisticato abito al ginocchio, in velluto verde e con profonda scollatura. Il look era firmato Gucci, maison che a settembre ha scelto proprio Miriam Leone come sua testimonial.