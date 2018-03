I pennelli per ombretto permettono di stendere e sfumare il prodotto make-up in modo ottimale. Ne esistono a lingua di gatto, che servono principalmente per prelevare gli ombretti e applicarli, quelli da sfumatura e quelli a penna, che permettono di realizzare molti dettagli.

Le proposte sul mercato sono davvero tantissime, svariate per qualità, caratteristiche e prezzo. Se siete beauty addicted alle prime armi, ecco i consigli della redazione per acquistare gli strumenti migliori per il trucco occhi.

1. Dior

La forma affilata, arrotondata e generosa di questo pennello è stata appositamente ideata per modulare con precisione l’applicazione, sfumare gli ombretti in polvere e consentire un prelievo e un fissaggio ottimale dei pigmenti (31 euro).

2. Chanel

Il Pinceau Duo Paupières Rétractable, con la sua doppia estremità, è ideale per applicare e sfumare gli ombretti in crema e in polvere. Una selezione di setole naturali morbide e setose, per prelevare facilmente gli ombretti (46 euro).

3. Nars

Ideale per applicare ombretti estremamente perlati e per miscelare con facilità, per un effetto tenue. Il design delle setole più morbido e lungo è perfetto per una spolverata finale su tutta l’area dell’occhio, miscelando e diffondendo tonalità (31 euro).

4. Mac Cosmetics

Setole morbide ma compatte per sfumare l’ombretto. Le fibre del pennello sono morbide, ma compatte e predisposte in forma quadrata. I pennelli professionali sono scolpiti a mano ed assemblati utilizzando materiali di finissima qualità (35,50 euro).

5. Marc Jacob Beauty

Appositamente studiato per consentire un’applicazione perfetta e uniforme dei pigmenti degli ombretti, The Shadow sublima l’intensità e il carattere dei colori. Le sue setole a forma di ventaglio non cadono e rilasciano sulla palpebra la giusta quantità di pigmenti (34 euro).

6. Make Up For Ever

Il Pennello #226, piatto e affusolato, è costituito da fibre di ultima generazione. Consente di applicare e di sfumare rapidamente tutti i tipi di ombretto sulle palpebre e sulle arcate sopraccigliari (31,50 euro).

7. Sephora

Un pennello palpebre le cui setole sintetiche consentono di applicare con precisione il colore su tutta la palpebra, ma anche di sfumare la texture all’angolo esterno dell’occhio per creare un effetto smokey (10 euro).