A pochi giorni dalle critiche furiose all’ultimo video di Miley Cyrus da parte di un comitato nazionale di genitori, la giovane star non indietreggia di un passo ma anzi, se ne va in giro senza reggiseno con maglietta bianca che lascia poco alla fantasia.

Miley Cyrus non cede di fronte alle critiche. Il suo nuovo video è stato definito troppo audace e sessualmente provocante. La star non appare preoccupata, anzi rincara la dose. E dopo aver mostrato il reggiseno sotto la maglietta, stavolta ha pensato di toglierlo direttamente.

Per sottolineare il suo completo disinteresse verso chi la considera troppo sexy per la sua età, si è mostrata in giro in short minimal e maglietta bianca non proprio coprente. Miley però era in compagnia della madre e della sorellina, e c’è già chi si chiede perché mai Tish Cyrus non le abbia fatto notare che aveva i capezzoli a vista.

Chi invece il reggiseno lo portava era paradossalmente la sorellina Noah di 11 anni, che lo ha messo bene in evidenza mentre sbuca da sotto la canottiera.

Perciò viene ancora da chiedersi: ma alla madre interessa qualcos’altro, oltre evidentemente a farsi fotografare con la figlia?