Fuori le gambe! É ufficialmente arrivato il caldo ed è giunto il momento di mostrarle. Come? Indossando una grintosissima minigonna in pelle.

Un capo must-have di ogni stylish girl, è perfetta di giorno se abbinata ad un paio di sneaker bianche e un giubbino in jeans. E di sera? Indossatela con una una camicia da uomo presa in prestito dall’armadio del vostro lui, un paio di elegantissime décolleté con tacco a spillo (pensate al sex-appeal di Carine Roitfeld), e completate il look con una collana di perle e una classica borsa matelassé di Chanel.

La minigonna in pelle è quello che si definisce un “wardrobe essential” di it-girl come Alexa Chung, Kate Moss e Helena Bordon: non può quindi mancare anche nel vostro guardaroba di stagione. Ecco le 10 gonne più belle di questa primavera: da Givenchy a H&M, da Maje a Miu Miu. Troverete qualcosa per tutti i gusti (e tutte le tasche). Scommettiamo?

Givenchy

Minigonna con zip sul davanti (1.990 euro).

H&M

Minigonna in eco-pelle con tasche (19,99 euro).

Maje

Minigonna in pelle con rifiniture in camoscio e occhielli argentati (295 euro, su Net-a-porter.com).

Mango

Minigonna in eco-pelle con fiocco (35,99 euro).

Miu Miu

Minigonna in nappa con cuori e decorazioni di borchie (1100 euro).

Sandro

Minigonna in pelle con volant (147,50 euro).

Stella McCartney

Minigonna a balze in eco-pelle (585 euro).

Topshop

Minigonna in pelle con zip sul davanti (34 euro).

Saint Laurent

Minigonna in pelle drappeggiata con cordoncino in vita (1.190 euro).

Zara

Minigonna in eco-pelle con zip e impunture a vista (19,95 euro).