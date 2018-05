Voglia di sole, di aperitivi sul mare, di gite fuori porta: è arrivata la bella stagione e con essa la voglia di avere le mani in primo piano con unghie coloratissime che esprimano al meglio la propria solarità. Ma quali nail art gel scegliere per avere unghie perfette a lungo? Ecco i trend estivi 2018 da seguire.

Immancabili naturalmente l’Ultra Violet, il colore Pantone 2018, e i pattern floreali, che sbocciano sempre sulle nostre unghie con l’arrivo della primavera e dell’estate. Per le amanti dello stile minimal ci sono le proposte con base nude e dettagli metallizzati mentre per le più girly via libera anche ad arcobaleni e unicorni.

Ecco, nel dettaglio, i trend estivi 2018 da non perdere per le vostre nail art gel.

Ultra Violet. Abbinato ad argento, a oro, al nero ma anche al bianco, il colore Pantone 2018, l’Ultra Violet, diventa protagonista di nail art gel dalla forte personalità.

Unicorni arcobaleno. Sono gli unicorni, con i loro arcobaleni pastello e le nuvole romantiche, i protagonisti delle nail art delle giovanissime. Se proprio non volete farne a meno, anche se non avete più l’età di Lolita, disegnate solo una delle unghie e dipingete le altre a tinta unita.

Smalti nude. Gli smalti nude, molto in voga quest’anno, sono la base perfetta per realizzare nail art gel minimal e delicate con dettagli metallizzati.

Flower power. Con la bella stagione non possono mancare le fantasie floreali, dai rami di mandorlo in fiore alle orchidee passando per le semplici margherite. Prendete ispirazione dalla natura per forme e colori.

Contrasti geometrici. Strisce, cerchi, triangoli, le figure geometriche prendono vita in disegni a contrasto sull’unghia, in bianco e nero, in colori pastello o in tinte acidule che ricordano le palette degli anni Sessanta.