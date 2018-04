Dopo la nascita del piccolo Leone, le voci sui dettagli delle nozze Ferragni-Fedez si fanno sempre più insistenti. Tutti ricorderanno infatti la plateale – è proprio il caso di dirlo – proposta di matrimonio fatta da Fedez alla compagna lo scorso maggio, nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, durante un suo concerto: una canzone, il rapper in ginocchio, l’anello, le lacrime di entrambi e naturalmente un video diventato, neanche a dirlo, virale.

A distanza di quasi un anno, dunque, e dopo la nascita di Leone, lo scorso 19 marzo, per la coppia sembrerebbe arrivato il momento di pensare alle attese nozze. I dettagli di quello che si preannuncia essere l’evento dell’anno? Al momento non c’è nulla di ufficiale anche se molti indizi sembrerebbero portare in Sicilia, e precisamente a Noto, dove, sempre secondo indiscrezioni, il matrimonio tra la fashion blogger e il rapper più seguiti di sempre, dovrebbe essere officiato il 31 agosto prossimo.

A dare la notizia il settimanale Oggi, smentito però in parte da Vanity Fair, secondo cui la data non sarebbe ancora certa mentre la location siciliana sarebbe molto probabile. La scelta di Noto, infatti, potrebbe essere un omaggio alle origini siciliane della mamma di Chiara.

Sempre secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, la fashion blogger, insieme alle amiche più strette e alle madre, lo scorso dicembre, avrebbe effettuato un sopralluogo proprio nelle zone prescelte per le nozze. Ma non solo, Chiara avrebbe già preso contatti anche con Vincenzo Dascanio, organizzatore di eventi e di matrimoni, noto tra i vip.

