Occhiali personalizzati? Con Okia si può grazie al Composite Pattern Collection che soddisfa ogni desiderio!

Ogni cliente può decidere una decorazione di forme e immagini mescolate insieme sull’acetato per un pattern originale e unico.

Tutto questo è possibile grazie alla Tecnologia HDA® che permette di scegliere per la propria montatura ciò che più si desidera come motivi geometrici, naturali e tonalità varie.

La definizione è ottima e con la scelta di colori contrastanti il risultato sarà ancora più professionale. Ogni motivo può essere lavorato con colori vivaci e brillanti, ad esempio fucsia, blu e viola donano un look elegante e sofisticato, oppure è possibile creare un effetto trasparente per uno stile fresco e trendy. Definizione estrema soprattutto con il color-blocking, lo stile più in di quest’anno.

La collezione Composite Pattern di Okia è sia per uomo che per donna, può essere anche un’originalissima idea regalo, un accessorio personalizzato per sorprendere e conquistare.