Le Olimpiadi, iniziate durante lo scorso fine settimana a Londra, hanno portato nella capitale britannica atleti e personaggi famosi da tutto il mondo.

Gli atleti, per la cerimonia di inizio della manifestazione, hanno sfilato indossando i completi preparati dagli stilisti simbolo della loro patria e tutti gli altri?

I capi di stato e le varie personalità accorse sono state fin da subito sotto gli occhi dei riflettori Vogue UK non ha certo perso l’occasione per giudicare e premiare chi era meglio vestito in occasione del ricevimento organizzato dalla Regina Elisabetta e nelle altre occasioni.

Michelle Obama si è piazzata prima in ben quattro occasione, tra cui proprio quella del ricevimento della Regina, al quale ha presenziato con un abito bianco e oro di J. Mendel e Manolo Blahnik dorate. Ma la medaglia d’oro se l’è guadagnata anche per il look casual del match di basket Usa-Francia – twin set leggero color acqua –, per la a giacca bianca e rossa del primo incontro con la squadra e anche per top BcBg Max Aziria della finale dei 400 misti.

Anche la Regina Elisabetta è entrata in classifica grazie ad un cappottino blu cobalto indossato durante la visita all’Acquatic Centre; Kate Middleton ha stupito, ma non in modo positivo, per il cappottino verde acqua di Christopher Kane.