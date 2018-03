Nuove acquisizioni portano con sé nuove nomine: così Lanvin, entrata da poco nell’orbita del gruppo cinese Fosun, si separa dal suo direttore creativo Olivier Lapidus e dal direttore generale Nicolas Druz. La più antica casa di moda francese, fondata nel 1889 da Jeanne Lanvin, negli ultimi anni è stata vessata da frequenti e veloci cambi al timone, soprattutto dall’addio di Alber Elbaz, stilista amatissimo che in quattordici anni era riuscito a rivoluzionare la griffe.

I designer si sono succeduti poi ogni due collezioni: prima Bouchra Jarrar, ora Olivier Lapidus, malgrado fosse stato acclamato al suo arrivo come il Michael Kors di Francia.

Joann Cheng, presidente del Fosun Fashion Group, quotato alla Borsa di Hong Kong dal 2007 e con asset per oltre 75 miliardi di dollari, e presidente del consiglio di amministrazione di Lanvin, è stato nominato amministratore delegato della casa per un periodo provvisorio, con effetto immediato. Druz, che ha guidato il marchio dal 2017, assumerà la nuova posizione di amministratore delegato di Fosun Fashion Group, dove sosterrà l’espansione del business del gruppo in Europa.

Lapidus, invece, che ha presentato la sua seconda sfilata per la maison durante la settimana della moda di Parigi il mese scorso, esce di scena e riprenderà a progettare con il proprio brand. Un passato da Balmain Homme, dove ha lavorato tra il 1985 e il 1986, lo stilista si era fatto notare dagli addetti ai lavori per aver lanciato recentemente Creation Olivier Lapidus, una web-based couture house, con sfilate di alta moda visibili solo online e capi acquistabili con la formula del see-now-buy-now.

Le collezioni femminili Lanvin ora saranno disegnate da un team interno; certo è che dopo l’abbandono di Alber Elbaz, la griffe non è più riuscita a trovare una sua identità; ora sotto il controllo di Fosun punta alla ripresa (i ricavi 2016 si sarebbero attestati sui 162 milioni di euro) e, insieme, al consolidamento internazionale.