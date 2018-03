Con un pizzico di pazienza e gli strumenti giusti è possibile creare un ombretto in crema fatto in casa, perfetto per coloro che vogliono avere una palette di colori invidiabili ma tutti al naturale.

I prodotti in crema sono ideali per chi ha la pelle particolarmente secca e delicata, perché a volte quelli in polvere tendono a seccarla ulteriormente con conseguente sensazione di fastidio.

Questi ombretti contengono pochi ingredienti, 100% naturali, con proprietà idratanti e anti-age, in modo da prendersi cura della delicata zona del contorno occhi. Vediamo step-by-step come realizzare il make-up fai da te.